Алиев: Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану

https://static.news.ru/photo/76926912-0930-11eb-ae6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Основным поставщиком вооружения Азербайджану является не Турция, о чём «известно всем», сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По его словам, республика покупает вооружение у Турции, однако не только у неё.

Так что факт приобретения нами современного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого. Потому что Армения получает вооружение бесплатно. Мы платим за него, а Армения получает бесплатно, — заявил он.

Алиев добавил, что турецкая сторона не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме, передаёт Euronews.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев сообщил, что Азербайджан активно закупает вооружение у различных стран, включая Россию. Власти планируют улучшить уровень снабжения вооружением турецкого производства.