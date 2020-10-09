Алиев: статус-кво по Карабаху больше не существует

https://static.news.ru/photo/551eef6e-0a37-11eb-bc1f-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует — Баку его изменил. Он также отметил, что линии соприкосновения также больше нет.

Линии соприкосновения больше нет, мы её уничтожили, — сказал президент в ходе обращения к нации.

По словам Алиева, азербайджанская армия успешно ведёт наступление, никакая сила не заставит Азербайджан свернуть с пути, а Армения должна оставить азербайджанские территории.

Ранее Алиев заявил, что Баку даёт Еревану «последний шанс» вернуться к переговорам и вывести войска их Нагорного Карабаха. Кроме того, он сообщил, что армия страны взяла под контроль несколько населённых пунктов в Нагорном Карабахе, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём