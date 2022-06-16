Алиев рассказал о выросшем спросе на азербайджанские энергоресурсы

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Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия IX Глобального Бакинского Форума

Спрос на азербайджанские энергоресурсы растет с каждым днем, однако его удовлетворение требует усилий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума. Также азербайджанский лидер пообещал, что республика превратится в зону «зеленой» энергетики.

Спрос на азербайджанские энергоресурсы растет с каждым днем. Мы получили запросы от многих европейских стран на поставку газа, но это не так легко, ведь этот газ еще нужно добыть и доставить. Поэтому мы сотрудничаем с Европейской комиссией в этом направлении. Также у нас есть большой потенциал возобновляемой энергетики — солнечной, ветровой и т.д. Азербайджан превратится в зону зеленой энергетики, станет серьезным игроком на рынке возобновляемых энергоресурсов, — сказал Алиев.

В последнее время страны ЕС на фоне украинского кризиса пытаются найти альтернативу российскому газу в Азербайджане. Как отмечал ранее азербайджанский лидер, Баку намерен расширять свое присутствие на газовом рынке Европы. По его словам в странах ЕС есть серьезная потребность в азербайджанских нефтегазовых ресурсах. Он также отметил необходимость строительства новой инфраструктуры для транспортировки природных ресурсов.