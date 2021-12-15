Алиев рассказал о «газовых» переговорах с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос с альтернативными поставками газа в Европу из Азербайджана никогда не становился предметом обсуждения с его российским коллегой Владимиром Путиным. В интервью испанской El Pais он подчеркнул, что в целом эта проблема конкуренции сильно преувеличена. Азербайджанский лидер также добавил, что спрос на природный газ в Европе будет расти из-за ряда решений некоторых стран по их энергетическим стратегиям.

Мы никогда не обсуждали с президентом Владимиром Путиным этот вопрос. Мы регулярно встречаемся несколько раз в год и постоянно разговариваем по телефону, но он никогда не затрагивал эту тему. Эта проблема конкуренции сильно преувеличена и безосновательно политизирована. Наши поставки газа никак не могут конкурировать с российскими, — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что в Азербайджане, где есть более короткий транспортный маршрут в Европу, имеются огромные залежи природного газа. В связи с этим он призвал страны к тесному сотрудничеству с Баку.

Азербайджан [позиционирует себя] как надёжный партнёр, как друг Европы, как страна, которая уже завершила все инфраструктурные работы. Всё, что нам нужно сделать, это тесно сотрудничать с Европейской комиссией и с государствами-членами, с теми, кто хочет получить от нас больше газа, или с теми, кто хочет получить от нас новый газ, и начать переговоры, — отметил Алиев.

Ранее Алиев заявил, что Баку планирует работать с Евросоюзом для расширения географии поставок своего газа в Европу. По его мнению, в нынешних условиях возникшего дефицита голубого топлива в европейских газохранилищах Баку может стать поставщиком газа для многих членов ЕС.