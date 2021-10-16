Алиев пообещал превратить Карабах в одно из красивейших мест мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении экономики страны после пандемического кризиса. Он также пообещал превратить Карабах в одно из красивейших мест мира. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.

Показатели за девять месяцев положительные, экономика выросла примерно на 5%, выросла и промышленность, а нефтяная промышленность продемонстрировала рост примерно на 20%, — отметил глава государства.

Он также рассказал о восстановительных работах в Карабахе. По словам Алиева, будет сделано всё возможное для восстановления региона.

Карабах и Восточный Зангезур превратятся в одни из самых красивых мест не только Азербайджана — всего мира, — заявил президент.

В ходе встречи с общественностью он заявил , что Азербайджан «должен был освободить свои земли». По его словам, армия страны смогла разгромить «непобедимую армянскую армию», пишет Trend.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский район. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в международном аэропорту Физули и в центральном городском парке. Там президент и его супруга посадили деревья. Кроме того, президент заложил фундамент первых жилых домов.

В рамках визита также были заложены основания центра управления цифровой подстанции, автодороги Физули — Агдам и новой «умной деревни» в селе Довлетярлы, которое было разрушено в ходе обострения военного конфликта с Арменией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.