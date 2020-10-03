Алиев переименовал село в Карабахе, которое Азербайджан взял под контроль

https://static.news.ru/photo/40e320ee-05ad-11eb-b18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Село Мадагиз, которое перешло под контроль ВС Азербайджана, получит историческое название. С таким заявлением выступил президент республики Ильхам Алиев.

С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет называться Суговушан (в переводе с азербайджанского — «там, где сливаются воды». — NEWS.ru), — написал политик в Twitter.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, Россия, США и Франция сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил позднее, что в ходе прямых переговоров с Ереваном и Баку Вашингтон призвал обе стороны конфликта «дать задний ход» в Карабахе.