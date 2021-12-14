Алиев и Пашинян подтвердили договорённость о перезапуске железной дороги

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Президент РФ Владимир Путин испытывал симпатию к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а тот отвечал взаимностью, заявил экс-глава офиса президента Андрей Богдан. Затем Зеленский своим «наглым и беспардонным» поведением испортил отношения с российским лидером, отметил он в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

Последние два года президент нашей страны бегает по миру и забивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чём с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать... Что...