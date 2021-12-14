Алиев и Пашинян подтвердили договорённость о перезапуске железной дороги
Азербайджан и Армения подтвердили договорённость о перезапуске железной дороги
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:06, 15 декабря 2021
Премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель Фото: president.az
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтверждена договорённость с Азербайджаном о перезапуске железной дороги. Это произошло на трёхсторонней встрече в Брюсселе с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля, сообщил он в Facebook.
В ходе трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договорённость с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги, — отмечается в сообщении.
Железная дорога станет работать по международным пограничным и таможенным правилам «на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран», указал Пашинян.
Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Мы также договорились о продолжении контактов, — подчеркнул премьер.
Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.