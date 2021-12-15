Алиев: Азербайджан хочет открыть границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика хочет открыть границы с Арменией. Он уточнил, что на текущий день продолжаются переговоры в рамках трёхсторонней рабочей группы, основная цель и задача которой заключается в открытие коммуникаций, пишет El Pais.

Несколько раундов прошли относительно успешно. Есть полная договорённость об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, — сказал он.

Алиев также уточнил, что началось восстановление разрушенной во время боевых действий железной дороги. Она как раз находится в направлении Армении.

Я думаю, что обе страны согласны с тем, что это [открытие коридоров] должно произойти, и, кстати, во время трёхсторонней встречи в Сочи в прошлом месяце по инициативе президента Путина, мы приняли декларацию, в которой открыто говорилось об открытии коммуникаций. Так и будет, — добавил глава Азербайджана.

Ранее лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху. Они были достигнуты при участии России. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.