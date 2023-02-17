Александр Рар: главная цель Мюнхенской конференции — полная изоляция России Немецкий политолог заявил, что глобальный форум по безопасности, куда впервые не пригласили официальную делегацию РФ, потерял смысл

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В пятницу, 17 февраля, в мюнхенскую гостиницу «Баварский двор» съехались более 40 мировых лидеров, а также министры, дипломаты, политологи, военные эксперты из почти сотни стран. Там открылась 59-я международная конференция по безопасности, на которую впервые с конца 1990-х не приглашена официальная делегация России. В 2022 году глава МИД РФ Сергей Лавров также пропустил форум — он завершился за четыре дня до объявления Москвой специальной военной операции на Украине. Тогда отсутствие Лаврова объяснялось коронавирусными ограничениями в ЕС. О том, чего ждать от Мюнхенской конференции, которая проходит в беспрецедентной военно-политической обстановке, NEWS.ru рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Фото: AleksandrRar/t.me Немецкий политолог Александр Рар

— В прошлом году у Мюнхенской конференции по безопасности появился новый председатель. Им стал немецкий дипломат, экс-постпред ФРГ при ООН и бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген. Это повлияло на атмосферу и повестку форума?

— На мой взгляд, перемены налицо. Господин Хойсген был правой рукой Меркель, в том числе управлял ее внешней политикой. И я могу засвидетельствовать, что именно при нем канцлер начала максимально дистанцироваться от России, отходить от курса своего предшественника Шредера.

Хойсген объявил главную цель Мюнхенской конференции — добиться полной изоляции России. То есть впервые у форума появилась политическая цель.

Раньше никакой политической цели у него не было. Даже когда 16 лет назад Путин выступал со своей «Мюнхенской речью», предостерегая НАТО от расширения, это воспринималось как его пожелание, а не как доктрина. Он просто обозначил позицию. Сейчас Мюнхенскую конференцию пытаются превратить в политический инструмент.

— Кто из российских официальных лиц, на ваш взгляд, мог бы полететь в Мюнхен в нынешней обстановке? Сергей Лавров?

— Почему бы нет. Лавров участвовал в конференции каждый год, был гвоздем программы. Думаю, он лично очень обиделся, что его не пригласили. Причем не просто не пригласили, но вычеркнули из списков. Мне как политологу это непонятно: если возник конфликт, если есть проблема с вовлечением крупных держав, то просто необходимо выслушивать все стороны, разговаривать друг с другом. Мюнхенская конференция по безопасности — это не заседание стран — членов НАТО, ЕС или пятерки постоянных членов Совбеза ООН.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров

Конференция по безопасности — это площадка для общения, продвижения идей, споров и выяснения отношений. Если форум претендует на статус глобального, на нем должны быть представлены все точки зрения.

Кстати, Хойсген исключил из списков не только российских, но также иранских политиков. Приглашены китайцы, но я уверен, что во время речи представителя КНР многие «западники» покинут зал. Зато в Мюнхен прибыли вице-президент США Камала Харрис и глава Госдепа Блинкен, треть американского сената. Понятно, что они будут продвигать свою повестку. Конференция превратилась в междусобойчик западных лидеров, которые хлопают друг друга по плечу, целуются в щеки и говорят, какие они все хорошие, а все остальные — плохие. С моей точки зрения, в таком виде Мюнхенская конференция теряет свой смысл, потому что исключает диалог.

Фото: securityconference.org Новый председатель конференции, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген

— Вы считаете, что после 24 февраля 2022 года такой диалог в принципе возможен и Россия в нем заинтересована? На Смоленской площади заявили, что российская делегация и сама не хочет участвовать в «балагане с антироссийской направленностью», как назвала конференцию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— К сожалению, приходится признать, что вот уже год-полтора такой диалог в принципе невозможен. Но тут дело не в том, чего хочет или не хочет Россия.

Все последние годы организаторы конференции исходили из принципа не допустить второй речи, подобной той, что произнес Владимир Путин в 2007 году. И решение не приглашать официальную делегацию РФ я считаю большой ошибкой.

В начале 1960-х конференция в Мюнхене начиналась как встреча министров обороны стран — членов Североатлантического альянса. Теперь впору снова переименовать ее в натовский клуб.

— На какой практический результат рассчитывают участники в этом году?

— Сейчас в западной повестке преобладает точка зрения, что настал решающий и последний момент, когда еще можно добиться перелома в конфликте на Украине. На Западе полагают: стоит принять еще один пакет антироссийских санкций, еще больше вооружить Украину — и Россия проиграет. Думаю, этого и будут добиваться. Конечно, с точки зрения международного права Мюнхенская конференция не наделена какими-то полномочиями, это всего лишь дискуссионная площадка. Но очевидно, что эти дискуссии будут подталкивать к дальнейшим шагам. Принимающая сторона в лице канцлера Германии Олафа Шольца находится под огромным давлением. С одной стороны, он согласился поставить Киеву «Леопарды», но с другой — не спешит немедленно выполнять обещание.

Шольц понимает, что настоящее танковое сражение на территории современной Европы с участием техники РФ и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям. Возможно, он тянет время в надежде, что Владимир Путин передумает и предложит договариваться. В Берлине явно не мечтают повторить Курскую битву.

Нет гарантий, что Германия не потеряет разом все свои «Леопарды» на поле боя. При таком сценарии громадные потери будут и у России, и у Запада. Между тем разговоры уже идут о поставках Украине истребителей. В Киеве надеются, что в Мюнхене как раз будет принято решение об этом. Также украинцы требуют поставить им ракеты большой дальности. Прозвучало даже предложение поставить Украине подводную лодку. Интересно, как она попадет в Черное море — через Босфор? Допустим, маленькая субмарина и проплывет через пролив, но что дальше? Она будет воевать с Черноморским флотом РФ? Все это какое-то безумие. Кто бы мог подумать, что всего за год мир изменится небывалым образом!

Фото: forces.ca Германия пообещала поставить Украине танки «Леопард-2»

— Есть ли еще смысл строить какие-то прогнозы после 24 февраля? Или ситуация с безопасностью стала полностью непросчитываемой?

— Если вы хотите знать, чем может закончиться конфликт, то ситуация, на мой взгляд, патовая. Спустя почти год мы видим, что она пока не разрешилась ни в пользу России, ни в пользу Европы. Россия — ядерная держава. Если на нее будут переть войска НАТО, она может сбросить куда-то атомную бомбу. Люди на Западе как будто забывают о том, какое оружие есть у России. Одно дело — говорить о защите Украины, другое — требовать «поражения России». Такая риторика может быть взрывоопасной.

Пока я вижу, что победителями в этой ситуации оказались две стороны — Америка и Китай.

США упрочили свое влияние в Европе — это показала история с подрывом «Северных потоков», когда все европейцы промолчали. Американская военная промышленность заработает миллиарды на поставках вооружений Киеву и союзникам по НАТО. Китай на глазах превращается в сверхдержаву в Азиатском регионе. Не говоря о том, что китайцы получили дешевый доступ к энергоресурсам из России, которая вынуждена была свернуть поставки в Европу. Я бы назвал такой расклад тревожным и для Москвы. Ведь одно дело — иметь союзника, а другое — новую доминирующую державу у себя под боком.