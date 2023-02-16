Ревизия России: как в Мюнхене будут пересматривать глобальную безопасность Запад подготовил к Мюнхену открытие «второго фронта» против РФ, полагают эксперты

Фото: securityconference.org

В Мюнхене 17 февраля открывается традиционная конференция по безопасности (MSC 2023). За прошедший с предыдущего мероприятия год спокойнее в мире не стало. Оказалось, что концепции международной безопасности, которые обсуждались десятилетиями, полностью устарели и требуют пересмотра. А полем экспериментов, на котором формируется новый миропорядок, стала Украина. Главной целью Запада в Мюнхене будет открытие «второго фронта» против России, считают эксперты.

24 февраля 2022 года мир стал другим. По крайней мере в этом уверены организаторы конференции, которые под руководством нового председателя — бывшего советника Ангелы Меркель и экс-постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена подготовили доклад, озаглавленный «Ре:визия» (Re:vision).

С одной стороны, подразумевается, что мировые державы, прежде всего Россия и Китай, пытаются провести ревизию международного порядка, сформировавшегося после краха биполярной системы в начале 1990-х годов. С другой стороны, происходит пересмотр понимания этого миропорядка самими странами «либерального порядка, основанного на правилах».

По мнению авторов доклада, Москва выступила «против основополагающих принципов послевоенного порядка». Однако за ее спиной маячит тень Китая, который через поддержку России укрепляет свою собственную сферу влияния в Восточной Азии.

Именно это продвижение альтернативы «либеральному, основанному на правилах международному порядку», а также методы противодействия ему и будут в центре внимания на Мюнхенской конференции в этом году. Мероприятие соберет свыше 170 участников среди которых будут главы государств и правительств, дипломаты, военные, духовные лидеры и влиятельные эксперты.

Фото: Lu Yang/XinHua/Global look Press Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в 2022 году

Игра на повышение вместо решения проблем

Главным итогом прошедшего года, судя по программе конференции, стало признание России в глазах «глобального Запада» частью проблемы глобальной безопасности, а не партнёром, участвующим в решении этой проблемы. Фокусом преломления этих новых подходов естественным образом стала ситуация на Украине. Недаром форум откроется выступлением президента страны Владимира Зеленского.

Украине посвящена отдельная глава доклада, которая так и называется: «В центре внимания Украина». В ней приведены данные опроса украинцев об их отношении к вооруженному конфликту на территории страны, условиям его прекращения и их ценностным установкам.

Согласно опросу, проведенному немецкой исследовательской компанией Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz, большинство украинцев (63%) разделяют европейские ценности и хотели бы жить в мире, сформированном на основе европейских правил и норм. Готовность сражаться против российской армии, по данным того же исследования, продемонстрировало подавляющее большинство респондентов (95%).

Даже в случае применения на территории Украины тактического ядерного оружия 89% участников опроса выразили готовность продолжать вооруженную борьбу. Наконец, приемлемым условием завершением конфликта украинцы назвали только полный вывод российских войск, в том числе из Крыма. Так считают 93% участников опроса. Согласиться с выводом российских войск с Украины, притом что в Крыму они останутся, готовы только 11% жителей страны, отмечается в докладе.

С точки зрения политической прагматики это означает, что реальные политико-дипломатические возможности для разрешения конфликта на Украине пока не просматриваются. Ведь, по данным российского социологического Левада-Центра (признан Минюстом РФ иноагентом), 75% жителей России поддерживают действия ВС России в Украине. При этом 68% не ждут окончания конфликта в ближайшие месяцы. А 43% уверены, что он продлится больше года. 71% опрошенных считают, что конфликт завершится победой России. Только 17% выразили мнение о том, что ни одна из сторон не сможет одержать верх.

Так что данные опроса украинцев рассчитаны прежде всего на то, чтобы продемонстрировать решимость жителей страны продолжать борьбу против России и тем самым укрепить поддержку Киева со стороны европейцев и американцев. В Киеве надеются, что Мюнхенская конференция станет еще одной площадкой для сбора военной и финансовой помощи Украине, этаким глобальным аналогом регулярных встреч представителей НАТО в формате «Рамштайн» (последний раз такая встреча состоялась в Брюсселе 14 февраля).

Активно готовимся к внешнеполитическим событиям второй половины этой недели. Как «Рамштайн» задал тональность неделе, так и должны ее пройти. Каждый день добавляя результаты для Украины, — отмечал в этой связи президент Украины Владимир Зеленский.

Какие это могут быть результаты?

Зеленский будет всяческими путями стремиться получить ядерный зонтик. Кроме того, Байден 22 февраля летит в Польшу. За этой поездкой надо следить. Почему? Возможно, Байден летит, чтобы дать добро, чтобы они готовились открывать второй фронт. Это Польша, Прибалтика, румыны... Вариант может быть любым. Например, общие учения Польши и Украины. Закон это позволяет. А затем провокация против Белоруссии, чтобы отвлечь внимание России, — предположил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Николай Олейник.

Похоже, что как дипломатическую подготовку к эскалации конфликта воспринимают Мюнхенскую конференцию и в Москве.

Мы ничего хорошего от этой конференции не ждем, — признался в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Фото: securityconference.org

Пиар без ответственности

Это уже вторая конференция по безопасности без участия России. В ходе предыдущей, которая проходила еще до начала российской СВО на Украине, выступил Владимир Зеленский, предложивший вернуть Украине ядерный статус, которого она лишилась по условиям Будапештского меморандума 1994 года. А президент России Владимир Путин от выступления на конференции 2022 года отказался.

Однако без участия России, уверены в Совфеде, любые обсуждения глобальной безопасности теряют смысл.

Все эти структуры, которые распиарились в последнее десятилетие и к которым мы с определенным пиететом относились лет 10 назад, они показали свою продажность и лицемерие. Они что, могут что-то изменить в мире? Или они на что-то влияют? Они когда-то задумывались в качестве площадки, на которой обсуждаются действительно важные, принципиальные вопросы международной глобальной безопасности. А теперь это так, посиделки каких-то людей, которые либо сами там пиарятся, либо продвигают точки зрения, которые им сказали продвигать. Больше ничего, — пояснил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, деградация всех международных площадок произошла из-за того, что, «во-первых, измельчал политический класс, а во-вторых, усилились диктаторские наклонности вашингтонского обкома».

Россию в Мюнхене в этом году вместо традиционной делегации во главе с Сергеем Лавровым будут представлять исключительно представители несистемной оппозиции. Перед западными лидерами выступят Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков (все трое признаны иноагентами), Юлия Навальная и Жанна Немцова.

Одна из целей конференции — гневное «наказание» РФ и попытка ее полной изоляции. Перед лидерами Запада выступят Г. Каспаров и М. Ходорковский как символы желаемого Западом «смены режима» в России. Китаю будут выламывать руки, чтобы он перестал поддерживать Россию. На конференции триумфально поздравят Швецию и Финляндию с дальнейшим расширением НАТО, — высказал мнение в своем Telegram-канале основные темы конференции немецкий политолог Александр Рар.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Глава Госдепа США Энтони Блинкен

Именно поэтому одним из центральных событий конференции, как ожидается, станет встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам и экс-главы МИДа страны Ван И. Ее значение заключается, с одной стороны, в преодолении кризиса в отношениях двух стран после скандала с китайским воздушным шаром, из-за которого Блинкен отложил визит в КНР. С другой — в поиске новых путей ослабить поддержку Москвы со стороны Пекина.

Несмотря на высокий статус, встреча Блинкена и Ван И, по мнению сенатора Климова, лишь подчеркивает инструментальный характер Мюнхенской конференции, а не ее роль форума для обсуждения и выработки концептуальных решений в области безопасности.

Китайцы в этом плане ведут себя очень рационально. Они используют данный формат для того, чтобы Ван И, который курирует в партии международную деятельность, нашел возможность там пересечься с Блинкеном. Приглашать к себе никто никого не решился, так бы, может, не поехали. Но это не имеет отношения к международной конференции. Они используют площадку Мюнхена, чтобы встретиться на нейтральной полосе. Просто оба там окажутся, так совпало, — заметил Климов.

Как и еще почти две сотни лидеров глобального мира. Просто так совпало.