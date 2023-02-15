Эхо холодной войны: что скрывают в себе китайские «шары-шпионы» NEWS.ru поговорил с экспертами о том, почему в небе над Америкой зачастили «НЛО» и для чего они могут быть нужны

Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Исследователи китайского ледокола Xuelong 2 выпускают метеорологический зонд для метеорологических наблюдений во время 36-й китайской антарктической экспедиции

С начала февраля США сбили уже четыре оказавшихся над их территорией летательных аппарата. Как минимум один из обезвреженных аэростатов Штаты связывают с Китаем, предполагая, что найденное в обломках оборудование могло использоваться для сбора разведданных. В КНР утверждают, что это якобы сбившийся с курса метеозонд, который оказался над Северной Америкой непреднамеренно. Ситуация обрела характер международного скандала в условиях и без того не самых образцовых отношений между Пекином и Вашингтоном. NEWS.ru пообщался с экспертами в аэрокосмической сфере и знатоками воздухоплавательных аппаратов, узнав некоторые подробности о том, что могут представлять собой обнаруженные американцами объекты.

Что сбили над США?

История с китайским шаром в воздушном пространстве США началась 28 января, когда летательный объект обнаружили над американскими Алеутскими островами. После этого аэростат оказался над Канадой, а 31 января вновь «вернулся» в Штаты. Аппарат вызвал много эмоций не только у военных, но и у искателей НЛО и прочих любителей экстраординарного. В итоге 4 февраля, когда 60-метровый объект пролетал над Атлантическом океаном недалеко от берегов Южной Каролины, военные США сбили его ракетой AIM-9X, выпущенной с самолёта F-22, на высоте более 18 километров. Через два дня несколько обломков аппарата массой чуть более 900 килограммов были найдены и отправлены в лабораторию ФБР.

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Китайские власти утверждали, что аэростат является научным объектом, не имеющим отношения к разведке, а его вхождение в воздушное пространство США якобы было «непреднамеренным». Однако, как позднее писало издание New York Post со ссылкой на американское военное командование, найденные фрагменты электронного механизма и датчики могли использоваться для сбора разведывательных данных.

Одним аэростатом эта скандальная история не ограничилась. Так, 10 февраля американские военные сбили у берегов Аляски неопознанный объект, находившийся на высоте более 12 тысяч метров. В течение следующих суток — 11 и 12 февраля — истребители F-22 поразили из ракет ещё два летательных аппарата, находившихся вблизи с канадской границей. В белом доме подчеркнули, что сбитые цели создавали риски для гражданской авиации.

Фото: FBI/Keystone Press Agency специальные агенты ФБР, прикомандированные к Группе реагирования на улики, обрабатывают материалы, извлеченные из китайского высотного аэростата

Как рассказал NEWS.ru авиаконструктор и бывший эксперт космического кластера фонда «Сколково» Вадим Лукашевич, сегодня в мире используются аэростаты бывают трёх назначений — метеорологические, разведывательные либо созданные для связи (так называемые «стратосферные дирижабли»), например, — раздачи Wi-Fi.

Метеорологические аэростаты занимаются изучением изменения температуры и влажности, содержания примесей и других параметров. Разведывательный, стало быть, должен быть оснащён фото- или видеокамерой. По обломкам отличить один от другого очень просто. По данным шарам, которые сбили США, у меня, естественно, никакой информации нет, но ещё во времена холодной войны аэростаты активно использовались в разведывательных целях, и это не новость, — рассказал эксперт.

Тут стоит напомнить, что в середине 1950-х Вашингтон запустил проект WS-119L, или Genetrix, предназначенный для запусков аэростатов наблюдения над территориями СССР, Восточной Европы и Китая. В свою очередь в СССР эти аппараты использовались тоже не только для сбора данных о погоде, но и для создания пассивных помех в работе радиотехнических средств, а также перемещения бомб, фоторазведки и даже для перевозки агитматериалов.

Как управляются разведовательные аэростаты

По словам Вадима Лукашевича, если США утверждают, что речь идёт о разведывательном аппарате КНР, у них должны быть неоспоримые факты. Например, обломки, по которым можно понять какая там использовалась аппаратура.

Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если американцы обвиняют китайцев, они должны предоставить доказательства — обломки с китайской «начинкой»: полупроводниками, платами и электронными схемами. Ещё [для определения принадлежности шаров] следует учитывать направление господствующих ветров в стратосфере. То есть нужны весомые свидетельства, что если аэростат запустят с базы КНР, то он долетит до Америки, а не отправится в сторону Москвы или Сингапура, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что во времена холодной войны СССР сбивал воздухоплавательную технику, которую запускали западные страны «именно по господствующим ветрам, потому что аэростаты летят только по воле ветра».

Однако эксперт в области воздухоплавательных аппаратов Геннадий Верба полагает, что сегодня «с помощью определённых знаний и умений эти шары могут навигационным образом направляться в интересующий регион земного шара». Собеседник NEWS.ru считает лукавством утверждения Пекина и различных спикеров о том, что эти объекты «попали на территорию США случайно».

Их можно направлять туда, куда нужно оператору. Эти технологии, конечно не имеют стопроцентной гарантии, но так как уже несколько платформ туда попали, то, видимо, туда их и направляли. С какой целью — сказать трудно, но я думаю, что американцы найдут ту полезную нагрузку, которая была на борту этих аппаратов, и всё это поймут. С вероятностью 99% — это разведывательная аппаратура, это аэрофотосъёмка или что-то ещё. Может быть, какие-то научные цели тоже преследовались. Но в любом случае, когда полноценный летательный аппарат направляется в воздушное пространство другой страны, это является нарушением существующих международных норм и правил, — пояснил Верба.

При этом он не исключил, что «эти платформы можно было посадить другим образом, не сбивая», полагая, что «это было более целесообразно». Однако такие аппараты, по словам Геннадия Вербы «управляются с невысокой точностью и представляют угрозу для самолётов, находящихся на эшелонах от 9 до 12 километров, и это большая неприятность для диспетчеров, которые работают в этой зоне». Также эксперт рассказал, что современная воздухоплавательная техника может быть оборудована специальными системами во избежание международных скандалов.

Такие платформы в обязательном порядке оснащаются средствами экстренного прерывания полёта — экстренного выпуска газа. Такие средства активируются, если есть опасность попадания в воздушное пространство другой страны, с которой нет соответствующего соглашения. Поэтому те, кто управлял этими шарами, во избежание инцидента могли посадить их, не долетая до территории другой страны, но, видимо, задача была совсем иная. Задача, видимо, была в том, чтобы создать этот небольшой международный скандальчик, поэтому те устройства [выпуска газа] не были использованы, что и привело к тем громким последствиям, которые мы наблюдаем, — добавил Геннадий Верба.

Источник NEWS.ru в авиакосмической отрасли отметил, что сегодня наблюдается активизация интереса к воздухоплавательным аппаратам оборонно-разведывательного назначения и для средств связи в силу их относительной дешевизны по сравнению со спутниками. При этом аэростаты, которые могут выполнять задачи длительное время, бывает «достаточно сложно обнаружить».