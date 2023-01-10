Танки Leopard от ФРГ, бронемашины Stryker от США: что Запад поставит Киеву? Politico: Берлин и Вашингтон раздумывают об отправке на Украину тяжелой военной техники, но никто не решается сделать первый шаг

Фото: Filmbildfabrik via www.imago-ima/Global Look Press

Франция и Польша подталкивают Германию к отправке на Украину современных боевых танков Leopard («Леопард»). Берлин пока колеблется. А тем временем Пентагон взвешивает целесообразность поставок Киеву боевых бронированных машин Stryker. Решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщают европейская и американская редакции Politico со ссылкой на свои источники. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

«Танковый альянс» Европы?

Прошло меньше недели после того, как Германия согласилась поставить Украине боевые машины пехоты Marder, а на Берлин уже усиливают давление, чтобы он отправил туда и современные боевые танки. Франция и Польша подталкивают крупнейшую экономику ЕС к оснащению Киева мощным танком Leopard 2, — пишет европейское издание Politico.

В то же время Британия рассматривает возможность отправки на Украину около десятка своих боевых танков Challenger 2.

В этом случае британцы станут первыми на Западе, кто поддержит Киев основными боевыми танками. Решение, вероятно, будет принято 20 января на запланированной встрече западных военных чиновников на базе Рамштайн в Германии. Если Лондон пойдет на этот шаг, Берлину станет намного сложнее прикрываться своим нынешним аргументом, что он не хочет действовать в одиночку, — признает издание.

Западные военные аналитики исходят из того, что Москва «может начать новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись истощением боеприпасов у Киева». Но до сих пор «союзники Украины были готовы отправить ей только старые танки советской эпохи, которые все еще находятся на складах восточноевропейских стран, и некоторые другие системы вооружения, такие как гаубицы и ПВО».

Фото: wikipedia Боевой танк Challenger 2 стоит на вооружении Британии. В Лондоне не исключают его передачи Украине

Между тем у канцлера ФРГ Олафа Шольца не так много времени, чтобы определиться.

Французский чиновник рассказал Politico, что Париж выкручивает руки Берлину в надежде добиться согласия в преддверии франко-германского саммита 22 января. Тогда будет отмечаться 60-я годовщина Елисейского договора о партнерстве между двумя странами. Аналогичное давление исходит от Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных партнеров для совместной передачи современных танков Leopard Украине, — сообщает Politico.

Издание напоминает, что Германия, Испания, Польша, Греция, Дания и Финляндия входят в число стран, использующих 60-тонный Leopard 2. Он оснащен 120-миллиметровой пушкой, современной системой обороны и броней. Если Берлин согласится, это «позволит союзникам совместно организовать поставку как самих танков, так и необходимых боеприпасов, а также объединиться в вопросе их технического обслуживания и ремонта».

Украинцы действительно хотят «Леопарды», потому что в Европе их много, — сказал французский чиновник, знакомый с обсуждением планов. — Но поскольку «Леопарды» производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, их поставка на Украину требует разрешения на реэкспорт со стороны страны происхождения — то есть Германии. Поэтому международное давление в настоящее время сосредоточено именно на Берлине.

Как подтвердил накануне премьер Польши Матеуш Моравецки, Варшава сможет передать Украине танки Leopard только в рамках коалиции стран. «Я говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем пару недель назад в Брюсселе и думаю, что в ближайшие несколько дней что-то прояснится», — добавил Моравецкий.

Берлин пока не обещает Киеву поставки современного боевого танка Leopard

Дилемма для Шольца

Между тем в Берлине явно осторожничают, давая понять, что не в курсе планов по созданию «танкового альянса».

Мне неизвестно о каких-либо запросах такого рода в данный момент, — отрезал представитель кабмина ФРГ.

Как известно, накануне канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден сделали совместное заявление о том, что их страны отправят на Украину боевые машины пехоты — до 40 немецких Marder и около 50 американских Bradley. Перед этим глава Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке Киеву боевых бронированных машин AMX-10 RC.

Можно предположить, что Берлин принял решение неохотно и исключительно под давлением. Ведь всего за несколько недель до этого министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что страна не сможет направить БМП Украине, поскольку они нужны самим немецким военным. Французский чиновник, который из-за щепетильности вопроса говорил на условиях анонимности, подтвердил: Макрон устроил инсценировку. Цель — растормошить Германию, чтобы она сняла свое табу, — отмечает Politico.

Любопытно, что Украина также попросила Париж направить ей французские боевые танки Leclerc. Этот запрос сейчас рассматривается французскими властями. Правда, французские официальные лица предупреждают: танки Leclerc больше не производятся и это создает проблемы с их техобслуживанием и запчастями. У «Леопардов» таких проблем нет.

Фото: flickr Боевой танк Leclerc снят с производства во Франции. Но в Киеве были бы рады получить и его

Тем временем один из чиновников в Берлине отметил, что Шольц все еще «опасается скатывания конфликта к третьей мировой войне». Берлин по-прежнему не хочет становиться активным участником вооруженного столкновения. Поэтому согласие отправить танки Marder вовсе не означает автоматического согласия на отправку следом танков Leopard, — заключает издание.

Байден в раздумьях

Тем временем США «рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках запланированного пакета помощи, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление со стороны РФ». Об этом американскому изданию Politico сообщили два источника в администрации Джо Байдена. Решение может быть объявлено в конце следующей недели во время заседания контактной группы по военной поддержке Украины, которая соберется в Германии. При этом в Вашингтоне тщательно взвешивают все за и против.

Ранее Вашингтон объявил, что передаст Киеву 50 боевых машин Bradley. Это «мощная гусеничная бронированная машина, которая несет автоматическую пушку, пулемет и противотанковые управляемые ракеты TOW».

Источники Politico подчеркнули, что окончательное решение по Stryker пока не принято и администрация Байдена может отложить его на будущее.

Stryker не столь мощный, как танк. Зато эта восьмиколесная бронированная боевая машина, построенная General Dynamics Land Systems, способна работать в снегу, в грязи и на песке. Правда, ее внедорожная мобильность несколько ограничена отсутствием гусениц. Stryker не так хорош, как Bradley, для танкового боя, но он хорош для защиты пехоты и на передовой. Армейские операторы говорят, что колесная машина движется тише, чем Bradley, и способна перевозить больше военных — девять по сравнению с шестью в стандартном танке M2, — поясняет Politico.

Эти транспортные средства регулярно развертывались в Ираке с пехотными батальонами США. Они позволяли американским войскам быстро передвигаться по местным дорогам. Также США продали 60 Stryker в Таиланд, 16 единиц покупает Северная Македония.

Фото: Armin Weigel/Global Look Press Бронированная боевая машина Stryker (США) способна работать в снегу, в грязи и на песке. Хотя она не столь мощна, как танк

К слову, ВСУ уже эксплуатируют аналогичную машину — канадскую версию Stryker. В июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что перенаправляет на Украину 39 бронемашин, закупленных для национальных вооруженных сил.

Отправка Киеву мощной бронетехники — тех же Bradley и Stryker — могла бы стать «прелюдией» к отправке танков. Но западные страны «застряли на обсуждении, кто должен сделать первый шаг». И эти закулисные прения продолжаются уже несколько месяцев, отмечает Politico.