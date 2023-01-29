Глава Мюнхенской конференции поддержал отправку в Киев истребителей Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген поддержал отправку в Киев самолетов

Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/https://ru.wikipedia.org

Истребитель F-16

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что поддерживает отправку западных истребителей на Украину. Данный шаг в эфире первого немецкого канала ARD он назвал адекватным.

Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для того, чтобы более эффективно защищать Украину против атак россиян, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, Киеву можно отправить американские истребители F16 или истребители, разработанные в СССР и являющиеся старыми немецкими запасами со времен ГДР. Хойсген сослался на международное право, согласно которому, по его словам, иностранные силы могут поставлять на Украину вооружения, в том числе танки и боевые самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский после заявления западных стран о согласии поставить в Киев танки стал просить военную помощь в виде самолетов и ракет.

Ранее издание Politico сообщило, что группа военных чиновников США пытается подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16. По его словам, кампания внутри Министерства обороны США по F-16 набирает обороты и выбор склоняется в пользу Киева.