Остров Кокос в Тихом океане окружили акулы. Рыбы не позволяют искателям кладов добраться до необитаемой территории.
Согласно легенде, на этом месте в 1820 году пираты зарыли клад из награбленного, передаёт Daily Star. Туристы едут туда в поисках монет из драгоценных металлов и золотой статуи Девы Марии.
Интерес к острову подогревает находка, совершённая скрывавшимися там преступниками из Никарагуа. Они обнаружили сундук, наполненный испанскими монетами.
Ранее News.ru писал, что белопёрая акула едва не съела немецкого дайвера Питера Шнайдера в водах близ атола Рангироа во Французской Полинезии. Хищная обитательница моря, находившаяся в компании сородичей, напала на мужчину, но в какой-то момент передумала и отступила.