https://static.news.ru/photo/9913b02a-ccb6-11e9-82fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Остров Кокос в Тихом океане окружили акулы. Рыбы не позволяют искателям кладов добраться до необитаемой территории.

Согласно легенде, на этом месте в 1820 году пираты зарыли клад из награбленного, передаёт Daily Star . Туристы едут туда в поисках монет из драгоценных металлов и золотой статуи Девы Марии.

Интерес к острову подогревает находка, совершённая скрывавшимися там преступниками из Никарагуа. Они обнаружили сундук, наполненный испанскими монетами.