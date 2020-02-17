https://static.news.ru/photo/b1c39d8a-5134-11ea-88db-fa163e074e61_660.jpg Порт Дублина Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецслужбы Ирландии заподозрили Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ) в подрывной деятельности на своём острове. Основной задачей российских агентов называется определение мест прохода подводных кабелей связи, которые соединяют Европу с США.

Об этих подозрениях местных служб безопасности сообщает Sunday Times.

Интерес Москвы к кабелям связи вызван намерением перерезать их в случае гипотетического военного конфликта, считают ирландские полицейские и военные. Он уверяют, что иностранные агенты занимались также изучением инфраструктуры порта в Дублине. Кроме того, Ирландия называется возможной разведывательной базой России в Европе.

В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать её как слабое звено, — сказал изданию британский эксперт Марк Галеотти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разведчики из Главного управления Генштаба РФ использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. На след 15 россиян западные спецслужбы вышли при расследовании покушения на Скрипалей. Об этом сообщает французская газета Le Monde, которая отмечает, что данные разведчики действовали в Болгарии, Молдове, Черногории и ряде других стран, но только не во Франции.