Академик РАН рассказал о возрастающей угрозе ядерной войны

https://static.news.ru/photo/d77107de-8e65-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Действия Белого дома повышают риск роста угрозы ядерной войны. Об этом заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов. По его словам, в США продление договора СНВ-3 связали с участием в нём Китая, «а этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах».

Академик считает, что сегодня договор СНВ-3 остаётся последним документом, который регулирует контроль над ядерными вооружениями. После его развала возрастёт военная напряжённость, включая угрозу ядерной войны, сообщает «Московский Комсомолец».

Проявиться напряжённость может в Южно-Китайском море, поскольку усиливается конфронтация между Вашингтоном и Пекином.

Китайско-американское противостояние, на мой взгляд, будет развиваться по восходящей. Наиболее серьёзным последствием может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей между двумя странами, — сказал Рогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военный эксперт из Китая Сун Чжунпин считает: для изгнания американских военных кораблей из Южно-Китайского моря армия КНР может использовать электромагнитное оружие, в том числе низкоэнергетические лазерные устройства. Это оружие может временно парализовать системы управления американских кораблей без видимого конфликта.