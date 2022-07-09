AFP: протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки Раджапаксы

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники протестов в Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, передает агентство France-Presse. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основное требование протестующих — отставка действующего главы государства.

По данным издания, протестующие ворвались в резиденцию, из-за чего президент был вынужден бежать. На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как демонстранты бегут и скандируют лозунги на территории президентской резиденции.

По данным местных СМИ, как минимум 33 человека пострадали в ходе массовых протестов в Шри-Ланке

Ранее сообщалось, что запасы топлива в Шри-Ланке исчерпаны. В хранилищах осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизеля. Из-за этого в стране ожидают отключения электроэнергии и приостановки работы общественного транспорта. При этом Коломбо не может закупать топливо у регулярных поставщиков из-за просроченной задолженности в размере более $700 млн.

В связи с этим Раджапакса рассказал в соцсетях, что он был вынужден обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину, попросив его помочь с кредитами на топливо, чтобы пережить кризис.