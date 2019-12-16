https://static.news.ru/photo/aec49e2a-1fdb-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Бойцы спецназа афганской армии в Мазари-Шарифе (провинция Балх) 20 часов штурмовали дом одного из главарей Национального исламского движения Афганистана (НИДА) Низомуддина Кайсари. Часть сторонников убили во время операции.

После захвата в доме Кайсари обнаружены убитыми восемь его сторонников, ещё 30 задержаны, — передаёт портал Tolo News.

Самого лидера в здании не обнаружили. Раньше он руководил полицией уезда Кайсар. В 2018 году его арестовали. Фигуранту вменяли 20 различных обвинений. Среди них — убийства, создание нелегальной армии, нападения на силовиков.

После освобождения в декабре 2018-го Кайсари по указу властей уехал из родного Кайсара (провинции Фарьяб) и обосновался в Мазари-Шарифе. Тогда его приближённые заявляли, что он отошёл от политики и военных дел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главу комиссии по жалобам на выборах в провинции Герат Мутамада Накида убили в Афганистане. Ни одна из действующих в стране вооружённых групп не взяла на себя ответственность за преступление.