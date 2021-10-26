Афганка продала своих внуков, чтобы прокормить остальную семью

В Афганистане из-за тяжёлой гуманитарной обстановки местные жители продают некоторых из своих детей и внуков, чтобы прокормить остальную семью. Видеоролик с признанием 56-летней афганской женщины опубликован на новостном портале AVA. По её словам, цена одного ребёнка может варьироваться от 100 до 150 афгани (70–100 тысяч рублей).
При этом общественники
Ранее стало известно, что более половины населения Афганистана в течение зимы 2021–2022 годов столкнётся с «кризисным» или «чрезвычайным» уровнем нехватки продовольствия. Негативное влияние на доступ афганцев к пище оказали засуха, вооружённый конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис.
Об этом сообщили авторы совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Авторы доклада подчёркивают, что количество жителей Афганистана, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с апрелем этого года.