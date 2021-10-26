Афганка продала своих внуков, чтобы прокормить остальную семью

В Афганистане из-за тяжёлой гуманитарной обстановки местные жители продают некоторых из своих детей и внуков, чтобы прокормить остальную семью. Видеоролик с признанием 56-летней афганской женщины опубликован на новостном портале AVA. По её словам, цена одного ребёнка может варьироваться от 100 до 150 афгани (70–100 тысяч рублей).

При этом общественники отмечают , что подобные ситуации ранее регистрировали лишь в странах Африканского континента. Известно, что проблема обрела национальный масштаб. По информации британского телеканала BBC, афганские семьи также обращались и в общественные организации с предложением купить у них ребёнка.

Ранее стало известно, что более половины населения Афганистана в течение зимы 2021–2022 годов столкнётся с «кризисным» или «чрезвычайным» уровнем нехватки продовольствия. Негативное влияние на доступ афганцев к пище оказали засуха, вооружённый конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис.

Об этом сообщили авторы совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Авторы доклада подчёркивают, что количество жителей Афганистана, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с апрелем этого года.