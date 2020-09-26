Афганистан поддержал Азербайджан в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/64c5b8ca-0196-11eb-984f-fa163e074e61_660.jpg Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар Фото: mfa.gov.af

Афганистан выразил озабоченность по поводу военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, а также выразил поддержку властям Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Нагорно-Карабахский регион признан на международном уровне частью Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении, — говорится в заявлении МИД Афганистана.

Дипломаты призвали стороны конфликта прекратить огонь и урегулировать кризис в регионе мирным путём.

27 сентября азербайджанское военное ведомство заявило об обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении. Ереван, в свою очередь, заявил о «воздушных и ракетных атаках» со стороны Баку.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха тянется с 1988 года. После Карабахской войны (1992-1994) около 20% азербайджанской территории находится под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. На этой территории на ротационной основе находятся армянские военные. Ереван официально не признает это, но и не скрывает.

Международное сообщество считает, что карабахские земли принадлежат Азербайджану. Мировые политики выступают за продолжение переговорного процесса и отвергают любые попытки решить территориальный спор силовым путём.

NEWS.ru писал, что Москва серьёзно обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В Кремле считают, что сторонам необходимо прекратить боевые действия и перевести процесс в политико-дипломатическое русло.