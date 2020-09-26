В Кремле впервые прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/534aa698-0176-11eb-b03e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia

В Кремле считают ситуацию в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном поводом для серьёзного беспокойства Москвы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что с первых часов обострения конфликта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был на связи с коллегами из ведомств Азербайджана и Армении. Кроме того, подчеркнул Песков, президент Владимир Путин переговорил с армянским премьером. Разговор состоялся по инициативе Еревана. В настоящее время Кремль продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Также Песков сообщил о позиции России относительно обострения конфликта. Москва считает, что странам необходимо немедленно прекратить боевые действия. Далее им следует перевести процесс в политико-дипломатическое русло.

Россия всегда занимала взвешенную позицию. Именно эта позиция даёт РФ возможность использовать своё влияние и сохранять добрые отношения с обеими сторонами — и с Азербайджаном, и с Арменией, чтобы урегулировать конфликт, — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Еревана по возможному признанию Карабаха. Пресс-секретарь президента призвал государства проявлять сдержанность и не совершать шагов, которые могли бы привести к обострению конфликта. Песков также сообщил, что Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев могут созвониться «по необходимости».

Журналисты спросили представителя Кремля о возможном повышении российской боеготовности в связи с ситуацией по Карабаху. Песков ответил, что Москва сейчас не говорит о военных опциях. Кроме того, в России не считают, что обострение ситуации связано с попытками извне создать сложности для РФ.

27 сентября азербайджанское военное ведомство сообщило, что Вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Отмечается также, что среди гражданских и военных есть жертвы. Минобороны Армении в свою очередь заявило о «воздушных и ракетных атаках». Ереван при этом утверждает, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как писал NEWS.ru, международный аэропорт Гейдар Алиев в столице Азербайджана перешёл на ограниченный режим работы из-за введения в республике военного положения из-за обострения на линии соприкосновения в Карабахе.