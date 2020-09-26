Аэропорт в Баку ограничил работу из-за военного положения

https://static.news.ru/photo/c20452f2-016a-11eb-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heydar Aliyev International Airport/facebook.com

Международный аэропорт Гейдар Алиев в столице Азербайджана перешёл на ограниченный режим работы из-за введения в республике военного положения из-за обострения на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за введения военного положения на территории Азербайджана международный аэропорт Гейдар Алиев временно переходит на ограниченный режим работы, — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что приостановлены все рейсы «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) по направлению Баку — Нахичевань — Баку, запланированные до 30 сентября включительно.

Отменены авиарейс AZAL по маршруту Баку — Лондон — Баку, запланированный на 1 октября, и рейс Баку — Берлин — Баку, запланированный на 2 октября.

Как пояснили в аэропорту, пассажиры отменённых рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты либо вернуть свои деньги. Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай — Баку — Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания «Аэрофлот» — авиарейсы Москва — Баку — Москва на 1 и 4 октября.

Авиакомпания «Белавиа» отменила авиарейсы Минск — Баку — Минск на 2 и 4 октября. За дополнительной информацией пассажиры данных отменённых рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании, приводит сообщение аэропорта РИА Новости.

27 сентября азербайджанское военное ведомство сообщило, что Вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Отмечается также, что среди гражданских и военных есть жертвы. Минобороны Армении в свою очередь заявило о «воздушных и ракетных атаках». Ереван при этом утверждает, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В свою очередь в непризнанной республике Нагорный Карабах заявили об обстрелах по мирным населённым пунктам и в столице Степанакерт. Руководство призвало мирное население укрыться и объявило военное положение. Также поступили и в Армении, объявив всеобщую мобилизацию. Президент Азербайджана также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. При этом многие страны, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как писал NEWS.ru, ранее Азербайджан заявил о наличии среди армянских потерь «ополченцев» из Сирии.