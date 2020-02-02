https://static.news.ru/photo/26f38b2a-45db-11ea-89ce-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Газета The New York Times сообщает, что адвокат президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани помог мэру Киева Виталию Кличко сохранить свой пост. По данным журналистов, юрист просил об этом помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Увольнение руководителя города соответствовало бы предвыборному обещанию главы государства, сообщается на сайте издания. Сам Джулиани подтвердил, что говорил с Ермаком о Кличко, однако не смог вспомнить детали. Он отметил, что высказывал личное мнение.

Ермак также подтвердил The Times факт разговора.

Джулиани спросил, какое у меня мнение о мэре Виталии Кличко, — сказал он, подчеркнув, что это нельзя воспринимать как давление на него.

Ранее NEWS.ru писал о том, что источники издания Bloomberg сообщили, что американские спецслужбы начали расследование с целью оценить вероятность вмешательства России в предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джо Байдена.