Advance: приостановка сертификации СП-2 разрушает связи России и ЕС

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» и российской вакцины «Спутник V» свидетельствует о намерении ФРГ разрушить немногие оставшиеся связи Москвы и Евросоюза. Подобные шаги могут лишь навредить европейским странам. Причиной такого поведения Берлина стало влияние Вашингтона, пишет Advance.

В статье хорватского издания говорится о том, что США долгое время требовали от Германии отказаться от проекта газопровода. Сейчас в Вашингтоне требуют гарантий того, что ФРГ заблокирует газопровод, если «Россия будет плохо себя вести».

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» может быть крайне опасной, так как «сжигается» ещё один мост между Европой и Россией, но те, кто проводит такую политику, как будто не понимают, что ни Европе, ни России деваться друг от друга некуда, — отметил обозреватель.

По его мнению, после смены власти в Германии ситуация не улучшится. Ангела Меркель долгое время сохраняла баланс отношений как с Вашингтоном, так и с Москвой, однако приходящая ей на смену коалиция может отказаться от подобной политики.

Ранее член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что реализацию проекта «Северный поток — 2» могут отложить на шесть месяцев после приостановки немецким регулятором процесса его сертификации. По его мнению, при развитии такого сценария России будет нанесён ущерб, а американский газ получит преимущества.