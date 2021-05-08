Американский адмирал описал сценарий возможной войны России и Украины

https://static.news.ru/photo/f04747a4-b06b-11eb-ae42-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белый дом и НАТО в случае начала войны между Россией и Украиной будут «категорически возражать», однако никаких мер не предпримут. Такое мнение высказал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.

Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех», — пояснил морской офицер.

Он считает, что столкновение может случиться в акватории Чёрного моря. В этом случае Москва станет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля». Также будут задействованы вертолёты для переброски спецназа с десантных кораблей, дизельные подводные лодки.

Ставридис не сомневается, что полную победу одержит Россия. Войска же НАТО, даже если захотят вмешаться, не успеют прибыть в регион достаточно быстро, подчеркнул адмирал.

Ранее стало известно, что Москва может готовить нападение из-за проблем с водой в Крыму. Об этом заявил бывший премьер-министр и глава Минобороны Украины Евгений Марчук. Он уверен, что отвод войск РФ от границ и вывод дополнительных подразделений с полуострова ещё ничего не значит. Генерал подчеркнул, что угроза захвата РФ Северо-Крымского канала до сих пор вполне реальна.