Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области комика Василия Гуменюка.
Назначить Гуменюка Василия Васильевича председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области, — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы государства.
Ранее Гуменюк был артистом в комедийном шоу «Лига смеха». На внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году он баллотировался в парламент от партии «Слуга народа» в округе № 192, но занял второе место.
Сам Зеленский, победивший на последних президентских выборах на Украине, прежде всего известен как комик и продюсер. Он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии с таким же названием.
Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский уволил губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля с занимаемой должности из-за ситуации вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев. Местные жители устроили акции протеста, препятствуя проезду сограждан к санаторию.
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