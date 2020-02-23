https://static.news.ru/photo/dd9e02ae-564a-11ea-bbff-fa163e074e61_660.jpg Василий Гуменюк Фото: yarmrda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области комика Василия Гуменюка.

Назначить Гуменюка Василия Васильевича председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области, — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Гуменюк был артистом в комедийном шоу «Лига смеха». На внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году он баллотировался в парламент от партии «Слуга народа» в округе № 192, но занял второе место.

Сам Зеленский, победивший на последних президентских выборах на Украине, прежде всего известен как комик и продюсер. Он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии с таким же названием.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский уволил губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля с занимаемой должности из-за ситуации вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев. Местные жители устроили акции протеста, препятствуя проезду сограждан к санаторию.