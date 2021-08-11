«Ад» на Земле: украинцев предупредили о жарком будущем

Украинский климатолог Светлана Краковская заявила, что мир прошёл «точку невозврата» и жизнь на Земле может стать адом. Такое мнение она высказала в беседе с «Украинской правдой».

Краковская предупредила соотечественников, что на Украине дней, когда температура воздуха станет превышать 35 градусов, с каждым годом будет всё больше. Следствием климатических изменений являются стихийные бедствия, включая засухи и наводнения, шквальные ветры и землетрясения.

Но это при жёстком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад, — подчеркнула климатолог.

Ранее стало известно, что климатические изменения, происходящие на Земле, более не могут описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», лучше подходит определение «климатический хаос». Такая нетипичная для документов фразеология содержится в докладе Межправительственной группы по климатическим изменениям (IPCC), работающей под эгидой ООН.