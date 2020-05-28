Абхазия продлила закрытие границ из-за пандемии

Ограничительные меры и закрытие границ Абхазии продлены до 15 июня. Об этом заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня, — заявил он журналистам РИА Новости.
В настоящее время переход через границу открыт на несколько дней. Со вторника в республику из Грузии возвращаются местные жители.
Всего в Абхазии коронавирусом заразились 28 человек. Излечились 15, умерла одна пациентка в возрасте 95 лет.
С 28 марта по 20 апреля власти Абхазии ввели чрезвычайное положение, в некоторых районах действовал комендантский час. С 15 мая в республике была возобновлена работа междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.