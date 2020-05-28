Абхазия продлила закрытие границ из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/c3ea38f0-a104-11ea-9c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Ограничительные меры и закрытие границ Абхазии продлены до 15 июня. Об этом заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.

Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня, — заявил он журналистам РИА Новости.

В настоящее время переход через границу открыт на несколько дней. Со вторника в республику из Грузии возвращаются местные жители.

Всего в Абхазии коронавирусом заразились 28 человек. Излечились 15, умерла одна пациентка в возрасте 95 лет.

С 28 марта по 20 апреля власти Абхазии ввели чрезвычайное положение, в некоторых районах действовал комендантский час. С 15 мая в республике была возобновлена работа междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.

NEWS.ru писал, что МЧС Абхазии продезинфицировало КПП на границе с Россией.