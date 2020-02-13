https://static.news.ru/photo/f32d530e-3fbb-11ea-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency

Пассажиры авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, находящиеся в Китае, ждут обмена билетов на вылет или возврата средств. Всего 228 россиян в настоящий момент ожидают возвращения в РФ.

Полёты в населённые пункты Китая сохраняются только компанией «Аэрофлот», остальные отменили все рейсы в эту страну, сообщили в Росавиации. Среди китайских организаций самолёты в РФ отправляют только China Eastern Airlines и Air China. Находящиеся в стране россияне могут вернуться домой на лайнерах этих трёх перевозчиков.

Как писал NEWS.ru, Совет Европейского союза обсудил в Брюсселе ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019. Член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис по итогам совещания заявила, что текущее положение дел не требует закрытия Шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем.