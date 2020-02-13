Пассажиры авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, находящиеся в Китае, ждут обмена билетов на вылет или возврата средств. Всего 228 россиян в настоящий момент ожидают возвращения в РФ.
Полёты в населённые пункты Китая сохраняются только компанией «Аэрофлот», остальные отменили все рейсы в эту страну,
Как писал NEWS.ru, Совет Европейского союза обсудил в Брюсселе ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019. Член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис по итогам совещания заявила, что текущее положение дел не требует закрытия Шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем.
К 13 февраля вирусом
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