Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency

Пассажиры авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, находящиеся в Китае, ждут обмена билетов на вылет или возврата средств. Всего 228 россиян в настоящий момент ожидают возвращения в РФ.

Полёты в населённые пункты Китая сохраняются только компанией «Аэрофлот», остальные отменили все рейсы в эту страну, сообщили в Росавиации. Среди китайских организаций самолёты в РФ отправляют только China Eastern Airlines и Air China. Находящиеся в стране россияне могут вернуться домой на лайнерах этих трёх перевозчиков.

Как писал NEWS.ru, Совет Европейского союза обсудил в Брюсселе ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019. Член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис по итогам совещания заявила, что текущее положение дел не требует закрытия Шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем.

К 13 февраля вирусом заразились более 60 тысяч человек, погибли 1369 инфицированных. Выздоровели более 6,2 тысячи человек, в том числе оба госпитализированных в России.

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