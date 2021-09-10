20 лет спустя: трагедия 11 сентября, или Самый кровавый день в истории США

Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа. Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду, так как она разрушила экономику и привела к росту безработицы в Газе.

Демонстрация завершилась без повторения субботних беспорядков, когда движение ХАМАС, которое управляет осаждённым сектором, не позволило толпе приблизиться к разделительной стене. Тем не менее израильские военные были вынуждены усилить охрану участка....