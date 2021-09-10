20 лет спустя: трагедия 11 сентября, или Самый кровавый день в истории США

Двадцать лет назад 19 человек, подготовленных Аль-Каидой (запрещена в РФ), провели скоординированную террористическую атаку на Соединённые Штаты Америки. 11 сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолёта и направили их на самые знаменитые достопримечательности США. Два лайнера врезались в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвёртый самолёт не достиг своей цели и упал недалеко от Питтсбурга. За один день в результате теракта погибли граждане 77 стран мира. Из почти трёх тысяч жертв (2977) более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 — в захваченных самолётах. Более шести тысяч человек получили ранения.
Трагедия вызвала ряд последствий в мире. Уже через месяц правительство США собрало коалицию международных сил для свержения талибов в Афганистане. Страны мира объединились для борьбы с главным на тот момент противником — международным терроризмом. Атаки боевиков и последовавшая за этим реакция в значительной степени сформировали ту реальность, в котором мы сегодня живём, поэтому многие эксперты склонны отсчитывать современный миропорядок от трагической даты 11 сентября 2001-го.
20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир
twitter.com/missgeorgialc
20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир
twitter.com/missgeorgialc
Мы идём вперёд, но никогда не забываем
twitter.com/NatashaTurak
11 сентября навсегда останется днём, когда произошёл один из самых ужасных терактов в истории человечества
twitter.com/_wasi_A
Обрушение второй башни-"близнеца"
twitter.com/1Esimiphaeus532
Нападения 11 сентября
twitter.com/SanjuDKumar
Нападения 11 сентября
twitter.com/SanjuDKumar
Самое большое число жертв пришлось на башни-"близнецы" Нью-Йорка
twitter.com/FightTheBigots
Один из худших дней в мире. Земной шар Европа — Африка 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк
twitter.com/ASK_des
Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон
twitter.com/WeatherDEW
Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон. Четвёртый был сброшен патриотами на поле Пенсильвании
twitter.com/WeatherDEW
Акция памяти жертв терактов в США 11 сентября 2001 года в Университете Пеппердайн в Малибу
ETIENNE LAURENT/ТАСС
Акция памяти у Национального мемориала рейса 93, потерпевшего крушение 11 сентября 2001 года недалеко от Шенксвилла
JIM LO SCALZO/ТАСС
Акция у Национального мемориала и музея в память о погибших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
WILL OLIVER/ТАСС
Световые лучи на месте небоскрёбов Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке
Zuma\TASS