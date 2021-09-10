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20 лет спустя: трагедия 11 сентября, или Самый кровавый день в истории США
Мир

20 лет спустя: трагедия 11 сентября, или Самый кровавый день в истории США

20 лет назад пассажирские лайнеры атаковали башни Всемирного торгового центра в самом сердце Нью-Йорка. Жертвами теракта стали 2997 человек
12:10, 11 сентября 2021
Фото: twitter.com/_wasi_A
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Двадцать лет назад 19 человек, подготовленных Аль-Каидой (запрещена в РФ), провели скоординированную террористическую атаку на Соединённые Штаты Америки. 11 сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолёта и направили их на самые знаменитые достопримечательности США. Два лайнера врезались в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвёртый самолёт не достиг своей цели и упал недалеко от Питтсбурга. За один день в результате теракта погибли граждане 77 стран мира. Из почти трёх тысяч жертв (2977) более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 — в захваченных самолётах. Более шести тысяч человек получили ранения.

Трагедия вызвала ряд последствий в мире. Уже через месяц правительство США собрало коалицию международных сил для свержения талибов в Афганистане. Страны мира объединились для борьбы с главным на тот момент противником — международным терроризмом. Атаки боевиков и последовавшая за этим реакция в значительной степени сформировали ту реальность, в котором мы сегодня живём, поэтому многие эксперты склонны отсчитывать современный миропорядок от трагической даты 11 сентября 2001-го.

20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир

twitter.com/missgeorgialc

20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир

twitter.com/missgeorgialc

Мы идём вперёд, но никогда не забываем

twitter.com/NatashaTurak

11 сентября навсегда останется днём, когда произошёл один из самых ужасных терактов в истории человечества

twitter.com/_wasi_A

Обрушение второй башни-"близнеца"

twitter.com/1Esimiphaeus532

Нападения 11 сентября

twitter.com/SanjuDKumar

Нападения 11 сентября

twitter.com/SanjuDKumar

Самое большое число жертв пришлось на башни-"близнецы" Нью-Йорка

twitter.com/FightTheBigots

Один из худших дней в мире. Земной шар Европа — Африка 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк

twitter.com/ASK_des

Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон

twitter.com/WeatherDEW

Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон. Четвёртый был сброшен патриотами на поле Пенсильвании

twitter.com/WeatherDEW

Акция памяти жертв терактов в США 11 сентября 2001 года в Университете Пеппердайн в Малибу

ETIENNE LAURENT/ТАСС

Акция памяти у Национального мемориала рейса 93, потерпевшего крушение 11 сентября 2001 года недалеко от Шенксвилла

JIM LO SCALZO/ТАСС

Акция у Национального мемориала и музея в память о погибших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

WILL OLIVER/ТАСС

Световые лучи на месте небоскрёбов Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке

Zuma\TASS

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