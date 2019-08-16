https://static.news.ru/photo/4cd21ada-754e-455d-9980-10fc072fee75_660.jpg Истребитель F-35 Фото: wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Anderson W. Branch/CC0

Министерство обороны Японии одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолётов короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B. Бюджетом на 2020 финансовый год предусмотрена закупка шести таких машин.

Каждая из них обойдётся в 14 млрд иен, или $130 млн. Ещё 12 самолётов будут куплены в течение следующих трёх лет, сообщает ТАСС .

Первая партия лётных машин закупается для лёгких авианосцев Izumo и Kaga, которые переоборудуют из вертолётоносцев.

Ранее News.ru сообщал, что премьер Нидерландов Марк Рютте пошутил о возможных скидках на истребители F-35. Глава правительства в шутку предположил, что Амстердам может рассчитывать на скидку при покупке истребителей F-35 из-за отказа США поставлять самолёты Турции. Он напомнил, что власти Нидерландов приняли решение приобрести дополнительно девять F-35. При этом Рютте усомнился в том, что ему удастся обсудить данный вопрос с президентом страны.