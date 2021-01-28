Японцы создадут ракету, способную нанести удар по России

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Правительство Японии планирует увеличить дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По задумке властей противокорабельная ракета «Хитонисики», радиус действия которой составляет около 200 километров, будет усовершенствована для увеличения дальности сначала до 900 километров, а затем — до 1500. Разработчики также хотят сделать её невидимой для радаров противника. На эти цели правительство направит 33,5 млрд иен ($320 млн), передаёт японская газета Mainichi Shimbun.

Издание уточняет, что увеличение дальности позволит использовать ракеты для уничтожения вражеских баз, аэродромов и других объектов. Планируется, что после модернизации их разместят на американских базах в Азии. Благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР.

Отмечается, что Токио видит опасность в размещении американских ракет на своей территории. Это поставит страну под удар в случае ответных действий РФ и КНР на агрессию Соединённых Штатов. Чтобы избежать такой ситуации, Япония намерена создать собственные ракеты средней дальности. Когда Вашингтон предложит разместить своё оружие, власти страны ответят, что в этом нет нужды, так как у них есть свои «Хитонисики» с радиусом до 1500 километров.

Источник в Минобороны страны рассказал журналистам Mainichi Shimbun, что Японии всё равно придётся пользоваться помощью американских спутников при нанесении ударов. Это означает, что руководить операциями с применением модернизированных «Хитонисики» будут США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ произведёт, но не будет первой размещать запрещённые прежде ДРСМД ракеты. Он также прокомментировал заявление главы Пентагона о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее. Политик отметил, что размещение ракет в этих регионах будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но эти вооружения перекроют часть территории России.

Договор РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли, писал NEWS.ru.