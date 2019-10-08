https://static.news.ru/photo/5c064586-e9cf-11e9-9a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil_ru/instagram.com

Более 2,3 тысячи единиц новой и усовершенствованной военной техники поступило в ВС России в 2019 году. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр отметил, что на перевооружение из бюджета выделено свыше полутора триллионов рублей. Более двух третей от этой суммы направлено на приобретение техники и оружия.

По словам главы ведомства, по сравнению с 2018 годом темпы поставок в войска высокотехнологичного оружия возросли на 6,7%. К концу 2019 года доля современного вооружения составит 68%, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Шойгу заверил, что решения стран Запада относительно отмены или продления санкций в отношении РФ не повлияют на ход работ по созданию отечественной технологически зависимой системы вооружения.