ВВС США свернули программу «Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие» (Hypersonic Conventional Strike Weapon) по причине бюджетных ограничений.
Руководство ВВС приняло решение направить все имеющиеся средства на реализацию другой программы — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response). Она предполагает создание летательного аппарата с уникальным дизайном. Его разработкой занимается компания Lockheed Martin. Первые результаты должны быть представлены к 2022 году.
В проекте бюджета на 2021 финансовый год власти США на треть сократили финансирование создания прототипов гиперзвукового оружия. На эти цели планируется выделить $382 млн, тогда как в бюджете на 2020 год было заложено $576 млн,
Ранее NEWS.ru писал, что военные США планируют потратить на создание гиперзвукового оружия около трёх лет. В Пентагоне ожидают, что первые готовые образцы появятся в 2022 году.
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