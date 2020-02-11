https://static.news.ru/photo/66f783ba-4d66-11ea-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.defense.gov

ВВС США свернули программу «Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие» (Hypersonic Conventional Strike Weapon) по причине бюджетных ограничений.

Руководство ВВС приняло решение направить все имеющиеся средства на реализацию другой программы — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response). Она предполагает создание летательного аппарата с уникальным дизайном. Его разработкой занимается компания Lockheed Martin. Первые результаты должны быть представлены к 2022 году.

В проекте бюджета на 2021 финансовый год власти США на треть сократили финансирование создания прототипов гиперзвукового оружия. На эти цели планируется выделить $382 млн, тогда как в бюджете на 2020 год было заложено $576 млн, сообщает Defense News.

Ранее NEWS.ru писал, что военные США планируют потратить на создание гиперзвукового оружия около трёх лет. В Пентагоне ожидают, что первые готовые образцы появятся в 2022 году.