Военный эксперт заявил о подготовке США к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/3ba3d344-57d3-11eb-afa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками по НАТО готовятся к войне с РФ, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков. По его словам, флот США, а в будущем и Китая, превосходит ВМФ РФ. В этой ситуации эксперт предложил вспомнить опыт борьбы против более сильного противника на море.

Аналитик отметил, что разработанная в РФ гиперзвуковая ракета «Циркон», заявленная дальность полёта которой около 1000 километров, способна отправить на дно авианосец США, подошедший к берегам РФ на расстояние 450–500 км для нанесения удара по объектам в глубине территории РФ, говорится в статье «Военно-промышленного курьера».

Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены, — рассказал Сивков.

Другим способом бороться с авианосцами США спикер назвал использование широкополосных мин. Их можно применять на глубине до пяти тысяч метров, что позволяет создать угрозу практически в любом районе, из которых ВМС США могут действовать против РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский Военно-морской флот будет регулярно выходить на патрули вблизи российских берегов в Арктике, чтобы не допустить агрессивных действий РФ на Севере. Об этом сообщил министр Военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.

Он добавил, что ВМС США намерены действовать с большей решительностью, чтобы не дать Китаю и РФ закрепить свои территориальные претензии в регионе. Спикер отметил, что у Москвы и Пекина в регионе есть важное преимущество — это ледокольный флот.