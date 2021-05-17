Военный эксперт: Россия и Китай отправят F-22 на «пенсию»

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Представители Военно-воздушных сил США считают, что стелс-истребитель F-22 Raptor не обладает необходимыми возможностями для противостояния технике России и Китая. Такое мнение американских военных приводит эксперт по вооружениям Калеб Ларсон в материале для портала 19FortyFive.

Автор указывает , что относящийся к пятому поколению Raptor поступил на вооружение только в 2005 году, однако в Соединённых Штатах уже полным ходом идут работы по созданию машины шестого поколения. Замначальника штаба ВВС по стратегии генерал-лейтенант Клинтон Хиноут в интервью профильным СМИ ранее заявлял, что F-22 скоро предстоит отправить на «пенсию», так как самолёт перестанет быть адекватным ответом на «угрозу с Востока». Военные считают, что стелс-истребитель в настоящий момент можно рассматривать лишь в качестве некоего моста к истребителю шестого поколения.

Главными недостатками F-22, выявленными в ходе учений, называют ограниченный радиус действия и скромный арсенал носимого вооружения. Также негативным фактором является дефицит запчастей для истребителя — в 2009–2010 годах их производство фактически прекратилось. ВВС США после принятия Raptor на вооружение заказали менее 200 машин в том числе и из-за сложностей с обслуживанием.

Проектируемый образец воздушной техники, пока не имеющий официального названия и известный как NGAD (Next Generation Air Dominance, «Доминирование в воздухе следующего поколения»), должен дать Вашингтону преимущество в гонке вооружений, подчеркнул Ларсон. Однако этот самолёт пока находится в стадии прототипа.

Ранее стало известно, что американские военные могут сократить число типов активно используемых истребителей с семи до четырёх. F-22 может оказаться среди «забракованных» моделей.