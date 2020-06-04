Военный эксперт рассказал, чем Россия может уничтожить самолёты США

https://static.news.ru/photo/e2e24ff8-a664-11ea-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армия РФ располагает зенитно-ракетными комплексами как на суше, так и на кораблях. Системы способны уничтожать цели, которые двигаются со скоростью более 2300 км/ч, рассказал директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Оружие представляет собой угрозу для боевой авиации США.

По его словам, технологии позволяют сбивать ракеты, выпущенные американскими бомбардировщиками, в том числе стратегическими ракетоносцами B-1B Lancer. ЗРК дополняют системы ПВО средней дальности, например «Бук», и большой дальности — С-400. Они также могут ликвидировать гиперзвуковые цели, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт добавил — РФ обладает мощной боевой авиацией. Бомбардировщикам трудно будет противостоять Су-35 и МиГ-35, вооружёнными ракетами класса «воздух — воздух» большой дальности.

Лёгкой прогулки и запуска ракет с бомбардировщиков не получится. Это нечто из области фантастики, — добавил Леонков.

Как ранее писал NEWS.ru, американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил США могут стать настоящей проблемой для российского флота.

В ходе недавних испытаний они совершили полёт над Чёрным морем и отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.