Резервный фонд правительства России выделил Минобороны 8,8 млрд рублей на создание модульных инфекционных центров. Как объяснили NEWS.ru в военном ведомстве, это позволит в экстренном порядке заказать 16 быстровозводимых конструкций для экстренного оказания высококвалифицированной медицинской помощи заражённым коронавирусом. В настоящее время речь идёт о военнослужащих, однако, как указывают эксперты, «модульность» и «быстровозводимость» говорят о том, что армия готовится отражать «атаку» COVID-19 не только в любой точке страны, но и за её пределами.
Авиабаза ВВС Италии Практик де Маре стала первой опорной точкой Минобороны России в Европе. За несколько дней 15 тяжёлыми военно-транспортными самолётами Воздушно-космических войск России сюда был переброшен медицинский спецназ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В общей численности 100 человек, 22 специальные машины на базе многоосных грузовиков КамАЗ. В кузове каждого — новейшее медицинское оборудование и техника, призванные обеспечить диагностику и лечение самых опасных вирусных заболеваний.
Как сообщил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин, большинство направленных в Италию российских специалистов — ведущие эксперты в своей области. Они непосредственно принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.
Возглавляющий группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть считается ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки. Практически выполнял задачи по организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек сибирской язвенной болезни, ликвидации последствий паводков.
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, это всего лишь одна бригада из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет влияния на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства, — сказал он.
Впрочем, меры, которые уже приняты в стране, говорят, что Минобороны действительно готовится к крупномасштабной операции по противодействию вирусу. Во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск. В этом месяце стартовали два крупных учения. Первое — на границе с Китаем, затрагивающее Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Кроме военных к нему привлекли сотрудников полиции, Роспотребнадзора, пожарных и гражданских врачей.
Второе — непосредственно на аэродроме Чкаловский, главной перевалочной базе Минобороны, где принимают российских граждан, эвакуируемых из-за границы при возникновении чрезвычайных ситуаций. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в Подмосковье, так же как и на Дальнем Востоке, были отработаны действия по приёму и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин сообщил NEWS.ru, что советская, а затем и российская армия имеет богатый опыт борьбы с вирусными заболеваниями. Так, ныне уже не существующее 15-е управление Минобороны СССР ещё в 1959 году успешно остановило вспышку оспы в Москве. Тогда военные всего за 19 дней смогли провести массовую вакцинацию 10 млн человек. Это стало первым и самым масштабным применением армии в отражении биологической опасности в СССР. В 1979 году военные боролись со вспышкой сибирской язвы в Свердловске (Екатеринбург), а в дальнейшем активно работали в Афганистане, Африке и на территории нашей страны.
В арсенале военных вирусологов около 40 образцов штаммов самых опасных для человека возбудителей заболеваний, на основе которых можно создавать средства противодействия болезням.
В настоящее время благодаря взаимодействию российских и китайских специалистов в России создано средство ранней диагностики заболевания COVID-19. Работа российского медицинского спецназа в Италии позволит изучить «европейский» вариант чумы этого века. В том, что средство борьбы с ней будет найдено, сомневаться не приходится из-за списка военных специалистов, вылетевших на Апеннины. В рамках боевой подготовки армия готова отработать и мероприятия внутреннего характера на предотвращение распространения инфекции внутри страны, заверили в Минобороны.
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