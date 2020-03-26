Резервный фонд правительства России выделил Минобороны 8,8 млрд рублей на создание модульных инфекционных центров. Как объяснили NEWS.ru в военном ведомстве, это позволит в экстренном порядке заказать 16 быстровозводимых конструкций для экстренного оказания высококвалифицированной медицинской помощи заражённым коронавирусом. В настоящее время речь идёт о военнослужащих, однако, как указывают эксперты, «модульность» и «быстровозводимость» говорят о том, что армия готовится отражать «атаку» COVID-19 не только в любой точке страны, но и за её пределами.

Авиабаза ВВС Италии Практик де Маре стала первой опорной точкой Минобороны России в Европе. За несколько дней 15 тяжёлыми военно-транспортными самолётами Воздушно-космических войск России сюда был переброшен медицинский спецназ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В общей численности 100 человек, 22 специальные машины на базе многоосных грузовиков КамАЗ. В кузове каждого — новейшее медицинское оборудование и техника, призванные обеспечить диагностику и лечение самых опасных вирусных заболеваний.

Минобороны России/facebook.com

Как сообщил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин, большинство направленных в Италию российских специалистов — ведущие эксперты в своей области. Они непосредственно принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.

Возглавляющий группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть считается ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки. Практически выполнял задачи по организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек сибирской язвенной болезни, ликвидации последствий паводков. Владислав Шурыгин военный эксперт Изборского клуба военный эксперт Изборского клуба

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, это всего лишь одна бригада из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет влияния на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства, — сказал он.

Впрочем, меры, которые уже приняты в стране, говорят, что Минобороны действительно готовится к крупномасштабной операции по противодействию вирусу. Во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск. В этом месяце стартовали два крупных учения. Первое — на границе с Китаем, затрагивающее Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Кроме военных к нему привлекли сотрудников полиции, Роспотребнадзора, пожарных и гражданских врачей.

mil.ru

Второе — непосредственно на аэродроме Чкаловский, главной перевалочной базе Минобороны, где принимают российских граждан, эвакуируемых из-за границы при возникновении чрезвычайных ситуаций. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в Подмосковье, так же как и на Дальнем Востоке, были отработаны действия по приёму и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин сообщил NEWS.ru, что советская, а затем и российская армия имеет богатый опыт борьбы с вирусными заболеваниями. Так, ныне уже не существующее 15-е управление Минобороны СССР ещё в 1959 году успешно остановило вспышку оспы в Москве. Тогда военные всего за 19 дней смогли провести массовую вакцинацию 10 млн человек. Это стало первым и самым масштабным применением армии в отражении биологической опасности в СССР. В 1979 году военные боролись со вспышкой сибирской язвы в Свердловске (Екатеринбург), а в дальнейшем активно работали в Афганистане, Африке и на территории нашей страны.

В арсенале военных вирусологов около 40 образцов штаммов самых опасных для человека возбудителей заболеваний, на основе которых можно создавать средства противодействия болезням. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

В настоящее время благодаря взаимодействию российских и китайских специалистов в России создано средство ранней диагностики заболевания COVID-19. Работа российского медицинского спецназа в Италии позволит изучить «европейский» вариант чумы этого века. В том, что средство борьбы с ней будет найдено, сомневаться не приходится из-за списка военных специалистов, вылетевших на Апеннины. В рамках боевой подготовки армия готова отработать и мероприятия внутреннего характера на предотвращение распространения инфекции внутри страны, заверили в Минобороны.