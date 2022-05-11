Военкор назвал американское оружие, которого России следует опасаться Военкор Артамонов предупредил об опасности американских беспилотников Black Hornet

Black Hornet nano / Фото defenceimages/flickr.com

России следует опасаться поступления на Украину американских беспилотников Switchblade и Black Hornet, так как в стране пока не разработали аналогичного оружия для борьбы с противником, заявил военный обозреватель Александр Артамонов. По его словам «Чёрный шершень» (Black Hornet) весит всего 35 граммов и используется для передачи разведданных, пишет Pravda.Ru.

Весит 35 граммов. Может быть на поясе в сложенном состоянии у любого солдата. Способен летать на два километра, оставаясь в воздухе 20 минут на аккумуляторе, чтобы предоставить военнослужащему разведданные. Это весьма печально, потому что у нас подобного нет, — отметил Артамонов.

При этом беспилотник Switchblade обладает барражирующим боезапасом, может ставить помехи и оставаться незамеченным для противника. Он также рассказал о тяжёлом беспилотнике «Валькирия» класса «Охотник», который недавно начали выпускать в США. Артамонов добавил, что к числу потенциально опасных для армии РФ БПЛА можно также добавить Global Hawk, или RQ-4 Global Hawk.

Ранее Министерство обороны Украины попросило у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. В украинском ведомстве ожидают в ответ на свою просьбу «положительный результат».