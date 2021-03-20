ВМС Британии получат корабль для защиты подводных кабелей от подлодок РФ

https://static.news.ru/photo/273b18a0-8a40-11eb-899e-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Многоцелевой разведывательный корабль получит ВМС Великобритании. Одной из его задач будет защита подводных оптоволоконных кабелей от российских субмарин.

О постройке нового судна заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. По его словам, экипаж корабля составит 15 человек. Он будет спущен на воду к 2024 году.

Кабели — часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединённое Королевство, но и к европейскому континенту, — цитирует его The Sunday Telegraph.

Уоллес добавил, что корабль будет не только заниматься защитой элементов ключевой инфраструктуры, но и выполнять другие функции, связанные с наблюдением за морской акваторией. Без него Великобритания будет уязвимой.

Ранее в ВМС Великобритании заявили, что в течение последних нескольких недель наблюдали значительное присутствие российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. Отмечается, что даже в условиях пандемии коронавируса Великобритания способна оперативно реагировать на угрозы, писал NEWS.ru.