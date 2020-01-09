Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России в сентябре-октябре 2020 года получит атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань».
Дата передачи подлодки была перенесена из-за затянувшихся испытаний усовершенствованного проекта «Ясень».
АПЛ могут погружаться на глубину до 520 м и развивать подводную скорость в 31 узел,
Как писал NEWS.ru, первую серийную атомную подводную лодку проекта 885М вывели из эллинга и спустили на воду в Северодвинске. Командовал выводом «Ясеня-М» «Новосибирск» глава оборонной верфи «Севмаш» Сергей Воронько.
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