https://static.news.ru/photo/a7d0da70-32e6-11ea-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка «Ясень-М» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России в сентябре-октябре 2020 года получит атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань».

Дата передачи подлодки была перенесена из-за затянувшихся испытаний усовершенствованного проекта «Ясень».

АПЛ могут погружаться на глубину до 520 м и развивать подводную скорость в 31 узел, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, первую серийную атомную подводную лодку проекта 885М вывели из эллинга и спустили на воду в Северодвинске. Командовал выводом «Ясеня-М» «Новосибирск» глава оборонной верфи «Севмаш» Сергей Воронько.