ВКС РФ получили модернизированный вертолет Ми-26Т2В: его характеристики Ми-26Т2В считается самым мощным вертолетом в мире

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Армейская авиация Воздушно-космических сил России в этом году получила уникальный модернизированный серийный вертолет — Ми-26Т2В. Аналогов этому судну в мире нет.

Ми-26Т2В считается самым тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом. Он способен брать на борт до 82 человек — например десантников, — и перевозить грузы массой до 20 тонн. Дальность полета — 800 км, крейсерская скорость — 290 км/ч. В экипаж входят три человека.

Машина оснащена интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, позволяющим управлять судном днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных систем ПВО.

Новая модификация вертолета не идет на экспорт. Она разрабатывалась по заказу Министерства обороны России — специально для использования на территории страны.