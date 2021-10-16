Винтовка, прицел и Разведос: рецепт хорошей охоты

В московском Гостином Дворе открылась международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021. Свою продукцию здесь представили более 150 российских и зарубежных компаний. В нашем материале — обзор интересных новинок: охотничьей «воздушки» ATAMAN MB20, российской винтовки Bespoke Gun Pilgrim, интеллектуального оптического прицела DHF 4-28×56 Harrier и сверхлёгкой походной однозарядки ТК502. Кроме того, специально для NEWS.ru знаменитый блогер Razvedos A расскажет о тюнинге для АК и СКС от Rus Defence и ответит на вопрос, зачем вообще нужен оружейный тюнинг.