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Винтовка, прицел и Разведос: рецепт хорошей охоты
Оружие

Винтовка, прицел и Разведос: рецепт хорошей охоты

19:50, 16 октября 2021
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В московском Гостином Дворе открылась международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021. Свою продукцию здесь представили более 150 российских и зарубежных компаний. В нашем материале — обзор интересных новинок: охотничьей «воздушки» ATAMAN MB20, российской винтовки Bespoke Gun Pilgrim, интеллектуального оптического прицела DHF 4-28×56 Harrier и сверхлёгкой походной однозарядки ТК502. Кроме того, специально для NEWS.ru знаменитый блогер Razvedos A расскажет о тюнинге для АК и СКС от Rus Defence и ответит на вопрос, зачем вообще нужен оружейный тюнинг.

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