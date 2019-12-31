https://static.news.ru/photo/55de1356-2be6-11ea-8de8-fa163e074e61_660.jpg САУ 2С35 «Коалиция-СВ» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» появилось в Сети. Стрельбы проходили в Свердловской области.

Испытания установки проходят в несколько этапов. Сначала она делает разогревающий выстрел, затем два – с усиленным зарядом, а после этого производит от четырёх до восьми выстрелов по мишеням, сообщает телеканал «Звезда».

Испытания проходят четыре самоходки, произведённые АО «Уралтрансмаш», которое входит в состав комплекса «Уралвагонзавод». Они предназначены для уничтожения танков, средств ПВО и ПРО, артиллерийских и миномётных батарей, инженерных сооружений, командных пунктов, а также живой силы противника.

Ранее NEWS.u писал, что «Коалицию» оснастят режимом стрельбы «шквал». Он позволяет производить несколько выстрелов подряд под разными углами, что обеспечивает попадание в цель нескольких снарядов одновременно.