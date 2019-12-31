Видео испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» появилось в Сети. Стрельбы проходили в Свердловской области.
Испытания установки проходят в несколько этапов. Сначала она делает разогревающий выстрел, затем два – с усиленным зарядом, а после этого производит от четырёх до восьми выстрелов по мишеням,
Испытания проходят четыре самоходки, произведённые АО «Уралтрансмаш», которое входит в состав комплекса «Уралвагонзавод». Они предназначены для уничтожения танков, средств ПВО и ПРО, артиллерийских и миномётных батарей, инженерных сооружений, командных пунктов, а также живой силы противника.
Ранее NEWS.u писал, что «Коалицию» оснастят режимом стрельбы «шквал». Он позволяет производить несколько выстрелов подряд под разными углами, что обеспечивает попадание в цель нескольких снарядов одновременно.
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