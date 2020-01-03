Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин
По его словам, система боевого управления ракетными войсками исключает возможность каких-либо несанкционированных действий. Никто из посторонних, в том числе и хакеры, не смогут вмешаться в каналы связи и отдать приказ на запуск ракет.
Даже если у военнослужащего, который следит за командами, на дежурстве случится внезапное помешательство, то случайно «нажать на кнопку» ядерного чемоданчика он тоже не сможет. Потому что система управления предполагает чёткое строгое централизованное выполнение приказов и команд по цепочке.
В частности, решение о нанесении ядерного удара принимает президент России. Он отдаёт приказ главкому Ракетных войск стратегического назначения, а тот передаёт команду подчинённым.
Так что, ядерная война не может начаться случайно, по ошибке. Фактор случайности здесь полностью отсутствует. Главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», никогда не забывали о своей огромной личной ответственности, — отметил ветеран.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия утилизирует в 2020 году две самые мощные в мире межконтинентальные ракеты с ядерным вооружением «Воевода». Ракеты весом 52 тонны каждая хранятся на территории одной из воинских частей на Урале. Их доставят к месту утилизации в транспортно-пусковых контейнерах, нейтрализуют и разберут.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен