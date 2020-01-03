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Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин рассказал «Московскому Комсомольцу», насколько вероятен риск возникновения ядерной войны случайно.

По его словам, система боевого управления ракетными войсками исключает возможность каких-либо несанкционированных действий. Никто из посторонних, в том числе и хакеры, не смогут вмешаться в каналы связи и отдать приказ на запуск ракет.

Даже если у военнослужащего, который следит за командами, на дежурстве случится внезапное помешательство, то случайно «нажать на кнопку» ядерного чемоданчика он тоже не сможет. Потому что система управления предполагает чёткое строгое централизованное выполнение приказов и команд по цепочке.

В частности, решение о нанесении ядерного удара принимает президент России. Он отдаёт приказ главкому Ракетных войск стратегического назначения, а тот передаёт команду подчинённым.

Так что, ядерная война не может начаться случайно, по ошибке. Фактор случайности здесь полностью отсутствует. Главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», никогда не забывали о своей огромной личной ответственности, — отметил ветеран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия утилизирует в 2020 году две самые мощные в мире межконтинентальные ракеты с ядерным вооружением «Воевода». Ракеты весом 52 тонны каждая хранятся на территории одной из воинских частей на Урале. Их доставят к месту утилизации в транспортно-пусковых контейнерах, нейтрализуют и разберут.