В Восточном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

В войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны РФ. Целью учений является определение способности военных к оперативному выполнению задач после их переброски на большие расстояния по территории РФ. Манёвры проводятся в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».

Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, — говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено функционалу транспортной инфраструктуры при перевозке оборудования и военнослужащих. По итогам будет дана оценка действиям военных после перегруппировки и перемещения на большие расстояния.

Подразделения выполнят задачи по организации всестороннего обеспечения и контрольные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удалённых полигонах.

Ранее сообщалось, что Западный военный округ отправил около трёх тысяч военнослужащих на учения в регионы центральной и юго-западной частей России. На полигонах было задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о продолжении Россией военных учений на своей территории, несмотря на возражения НАТО. Дипломат пояснил по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, что в последние месяцы и годы Москва наблюдает «активнейшее освоение» Альянсом и рядом стран территории Украины и других государств, которые находятся в непосредственной близости от РФ.