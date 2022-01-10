Замглавы МИД Рябков заявил о продолжении Россией военных учений

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о продолжении Россией военных учений на своей территории, как бы ни возражало НАТО. Дипломат пояснил, что Россия будет делать то, что считает нужным в целях своей безопасности. Об этом Рябков сообщил по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, пишет ТАСС.

Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, чётко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счёт наши оппоненты, — заявил Рябков.

Представитель МИД отметил, что в последние месяцы и годы Москва наблюдает «активнейшее освоение» Альянсом и рядом стран территории Украины и других государств, которые находятся в непосредственной близости от России.

Всё это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории, — отметил дипломат.

Российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве 10 января. Проекты договора были опубликованы российским МИД 17 декабря 2021 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на российско-американских консультациях по гарантиям безопасности.