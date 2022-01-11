Около 3 тысяч военнослужащих ЗВО отправились на учения

Около трёх тысяч военнослужащих Западный военный округ отправил на учения в регионы центральной и юго-западной части России, сообщила пресс-служба ЗВО. На полигонах будет задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Около трёх тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, — говорится в сообщении.

В ходе этих манёвров подразделения отработают боевое слаживание различных формирований, повысят профессиональное мастерство, а также освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя. Основной акцент при этом будет сделан на выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп «противника».

На учениях со стрельбами военнослужащие будут использовать 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Каждое подразделение завершит манёвры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тыс. м, — отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о продолжении Россией военных учений на своей территории, как бы ни возражало НАТО. Как пояснил дипломат по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, в последние месяцы и годы Москва наблюдает «активнейшее освоение» Альянсом и рядом стран территории Украины и других государств, которые находятся в непосредственной близости от России.