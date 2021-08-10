В США отметили превосходство Су-35С над F-22

Российский истребитель Су-35С поколения 4++ по ряду параметров превосходит американский F-22 «Раптор» пятого поколения. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.
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В The National Interest подчеркнули, что российский истребитель способен наносить удары по наземным целям. При этом его основным предназначением является завоевание превосходства в воздухе. Глубоко модернизированный Су-35C имеет на вооружении большой выбор управляемых авиабомб, а также ракеты «воздух — поверхность» и крылатые ракеты, указал автор статьи.
Ранее стало известно, что истребитель Су-35С журнал National Interest назвал одним из лучших в своём классе. Издание отметило, что российский самолёт, не обладает стелс-характеристиками, но тем не менее является настоящим «убийцей».