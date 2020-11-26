National Interest оценил истребитель Су-35С

https://static.news.ru/photo/365d41f8-3006-11eb-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-35С назван одним из лучших в своём классе. Об этом рассказал американский журнал National Interest.

Су-35С <...> может поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов, — цитирует РИА Новости обозревателя издания Петера Сучиу.

При этом эксперт отметил, что самолёт, относящийся к поколению истребителей 4++, не обладает стелс-характеристиками, но тем не менее является настоящим «убийцей».

Сучиу рассказал о том, что ракеты класса «воздух-воздух», которыми вооружён самолёт, позволяют уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, у него есть крылатые противокорабельные ракеты «Оникс».

Су-35С создавался как экспортный вариант. Индонезия закупила 24 самолёта на $2,5 млрд, а Китай ради сделки пошёл на обострение отношений с США, которые ввели против него санкции. Однако у российских военных самолёт тоже пользуется популярностью.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны России в 2020 году заключит дополнительный контракт на поставку истребителей Су-35С, сумма которого составит 70 млрд рублей. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу после посещения Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ).